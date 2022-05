Veronica Pivetti: “Nei momenti bui cerco di tenere duro” (Di domenica 15 maggio 2022) Con le lacrime sul viso Veronica Pivetti guarda le immagini di un bel po’ di anni fa, era il 1995, aveva fatto Viaggi di nozze. Era il primo film, lei che faceva la doppiatrice era stata scelta da Carlo Verdone. E’ a Domenica In che tra lacrime e risate commenta: “Avevo tutta la vita davanti e penso di averla ancora ma dovevo passare ancora dei momenti meravigliosi ma anche molto bui però adesso posso dire che va benissimo così perché io sono una persona fortunata, sono state e sono fortunata”. Con Mara Venier la Pivetti si apre, si racconta, in genere è sempre così riservata, della sua vita privata si sa molto poco ma della depressione ha parlato più volte. Veronica Pivetti a Domenica In “Nei momenti bui cerco di tenere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 15 maggio 2022) Con le lacrime sul visoguarda le immagini di un bel po’ di anni fa, era il 1995, aveva fatto Viaggi di nozze. Era il primo film, lei che faceva la doppiatrice era stata scelta da Carlo Verdone. E’ a Domenica In che tra lacrime e risate commenta: “Avevo tutta la vita davanti e penso di averla ancora ma dovevo passare ancora deimeravigliosi ma anche molto bui però adesso posso dire che va benissimo così perché io sono una persona fortunata, sono state e sono fortunata”. Con Mara Venier lasi apre, si racconta, in genere è sempre così riservata, della sua vita privata si sa molto poco ma della depressione ha parlato più volte.a Domenica In “Neibuidi...

