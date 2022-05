Ucraina, mercato russo chiuso: aiuti solo alle imprese colpite (Di domenica 15 maggio 2022) di Giampaolo Vitali (fonte: lavoce.info) La Russia vale meno del due per cento del totale delle esportazioni italiane. Le caratteristiche dei settori colpiti aggravano gli effetti del blocco, permettendo però allo stesso tempo di circoscrivere il sostegno alle imprese che ne hanno davvero bisogno. Quanto pesa il mercato russo per le imprese italiane L’impatto immediato della guerra in Ucraina è molto negativo per l’economia italiana: oltre al problema della dipendenza energetica, il nostro paese subisce pure l’effetto di minori esportazioni di beni di lusso e di macchinari industriali verso la Russia. In generale, il peso del mercato russo è piuttosto basso, meno del due per cento delle esportazioni totali. Tuttavia, il dato medio nasconde un ampio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) di Giampaolo Vitali (fonte: lavoce.info) La Russia vale meno del due per cento del totale delle esportazioni italiane. Le caratteristiche dei settori colpiti aggravano gli effetti del blocco, permettendo però allo stesso tempo di circoscrivere il sostegnoche ne hanno davvero bisogno. Quanto pesa ilper leitaliane L’impatto immediato della guerra inè molto negativo per l’economia italiana: oltre al problema della dipendenza energetica, il nostro paese subisce pure l’effetto di minori esportazioni di beni di lusso e di macchinari industriali verso la Russia. In generale, il peso delè piuttosto basso, meno del due per cento delle esportazioni totali. Tuttavia, il dato medio nasconde un ampio ...

Advertising

martaottaviani : Dopo #Erdogan, anche #Salvini boccia adesione #Svezia e #Finlandia nella #Nato. Motivo in più per prendercele doman… - FraLauricella : #Zelensky 'Sostenere ora l'Ucraina, e soprattutto con le armi, significa lavorare per prevenire la carestia globale… - DonBartolo11 : RT @martaottaviani: Dopo #Erdogan, anche #Salvini boccia adesione #Svezia e #Finlandia nella #Nato. Motivo in più per prendercele domani. I… - FerroGattuso : Dopo una comprensibile parentesi ucraina #LaLettura é tornata ai suoi amati tormentoni: Ambiente + il loro wishful… - MaurizioTorchi2 : RT @tradori: Volevo sommessamente rovinarvi il weekend riferendovi che la UEh ???? ha approvato un regolamento che concede all'Ucraina ???? la… -