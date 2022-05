Traffico Roma del 15-05-2022 ore 11:30 (Di domenica 15 maggio 2022) Luceverde Roma non trovati dalla redazione Buongiorno ancora Buona domenica invariata una situazione sulla Pontina penalizzata dal lavoro e dalla conseguente incolonnamenti tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Latina e ci sono incolonnamenti anche verso Roma tra il bivio di Pratica di Mare Castel di Decima a questi disagi si aggiunge un incidente all’altezza dell’uscita per Castel Romano sempre in carreggiata Sud Universo Latina sul Raccordo Anulare abbiamo code per Traffico intenso in carreggiata interna tra la Tuscolana è l’uscita per la via Appia sull’Aurelia code per Traffico tra torrimpietra-palidoro in direzione Ladispoli la polizia locale Cervignano ancora un incidente alla periferia est in via Borghesiana all’altezza di via Petralia Sottana raccomandiamo la tua mente tutte le ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022) Luceverdenon trovati dalla redazione Buongiorno ancora Buona domenica invariata una situazione sulla Pontina penalizzata dal lavoro e dalla conseguente incolonnamenti tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Latina e ci sono incolonnamenti anche versotra il bivio di Pratica di Mare Castel di Decima a questi disagi si aggiunge un incidente all’altezza dell’uscita per Castelno sempre in carreggiata Sud Universo Latina sul Raccordo Anulare abbiamo code perintenso in carreggiata interna tra la Tuscolana è l’uscita per la via Appia sull’Aurelia code pertra torrimpietra-palidoro in direzione Ladispoli la polizia locale Cervignano ancora un incidente alla periferia est in via Borghesiana all’altezza di via Petralia Sottana raccomandiamo la tua mente tutte le ...

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine code causa traffico intenso a A1 Svincolo Valmontone (Km 586,5) in uscita in direzione da Fire… - trevivitre : RT @tbuccico69: Ieri sera partita della Roma, Internazionali di Tennis e notte Bianca Roma in tilt, auto parcheggiate ovunque,traffico e fi… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? Code a tratti tra la Romanina e Via Ardeatina > carreggiata interna #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 10:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -