Advertising

giornaleradiofm : Napoli vince e saluta Insigne, Genoa nei guai - LucaRuss0 : SERIE A, Il Napoli vince e saluta Lorenzo Insigne. Genoa con un piede in Serie B - MondoBN : SERIE A, Il Napoli vince e saluta Lorenzo - laziopress : SERIE A | Il Napoli ne fa tre al Genoa - AnsaLiguria : Napoli vince e saluta Insigne, Genoa nei guai. 3-0 della squadra di Spalletti, liguri a un passo dalla B #ANSA -

... quello vinto in rimonta sulnel 1988. La certezza arrivò sempre in Lombardia, ma a Como. ... La squadra di Piolilo scudetto già domenica 15 see l'Inter non, oppure se pareggia ...Ma il risultato è troppo importante anche per ilche ci tiene tantissimo (e non solo per motivi economici legati al premio per il piazzamento) a conquistare il terzo posto in classifica a ...La Coppa Italia 2013/2014 con in panchina Rafa Benitez. Insigne risulta decisivo segnando la doppietta nella finale contro la Fiorentina, vinta 1-3 dal Napoli. La stagione 2014/2015 è piuttosto ...Azzurri terzi in campionato. Il Capitano lascia con un gol su rigore. I liguri a un passo dalla retrocessione in serie B ...