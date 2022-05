Napoli, Spalletti: "C'era un sentimento bello di rendere onore a questa festa di Insigne'' (Di domenica 15 maggio 2022) Spalletti: "Insigne fa parte dei prestigiatori del calcio, come Del Piero, Baggio e Totti, la squadra ha fatto un grandissimo campionato, se Mertens rimane? Penso di sì, il presidente ci ha parlato" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Genoa. Queste le sue parole: "C'era un sentimento bello di rendere onore a questa festa di Insigne anche da parte dei compagni di squadra. -afferma Spalletti - Nel primo quarto d'ora loro sono stati bravissimi, non siamo riusciti a uscire dalla nostra metà campo, poi quando siamo riusciti a far valere la qualità qualche situazione l'abbiamo creata, ma all'inizio abbiamo ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 15 maggio 2022): "fa parte dei prestigiatori del calcio, come Del Piero, Baggio e Totti, la squadra ha fatto un grandissimo campionato, se Mertens rimane? Penso di sì, il presidente ci ha parlato" Luciano, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Genoa. Queste le sue parole: "C'era undidianche da parte dei compagni di squadra. -afferma- Nel primo quarto d'ora loro sono stati bravissimi, non siamo riusciti a uscire dalla nostra metà campo, poi quando siamo riusciti a far valere la qualità qualche situazione l'abbiamo creata, ma all'inizio abbiamo ...

