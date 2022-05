Minori e disturbi mentali: la cronicità è un rischio possibile (Di domenica 15 maggio 2022) Se sorti durante la pandemia L’allarme lanciato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Una ricerca che ha coinvolto oltre 90 esperti. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 15 maggio 2022) Se sorti durante la pandemia L’allarme lanciato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Una ricerca che ha coinvolto oltre 90 esperti.

Advertising

webecodibergamo : Minori e disturbi mentali: la cronicità è un rischio possibile Un nuovo approfondimento per la rubrica La salute - MilaSpicola : RT @Stef2021rm: @Patriziapattys @FranceskoNew @madforfree @EmMicucci Non esiste solo il Covid, anzi il Covid è forse uno dei problemi minor… - Massimi40945796 : RT @Stef2021rm: @Patriziapattys @FranceskoNew @madforfree @EmMicucci Non esiste solo il Covid, anzi il Covid è forse uno dei problemi minor… - Stef2021rm : @Patriziapattys @FranceskoNew @madforfree @EmMicucci Non esiste solo il Covid, anzi il Covid è forse uno dei proble… - ProfOculista : Minori: disturbi mentali nati in pandemia a rischio cronicità @AnsaSalute | #ECM -