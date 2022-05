Milan-Atalanta, caos rigore: arriva la sentenza di Marelli (Di domenica 15 maggio 2022) Episodio molto controverso durante Milan-Atalanta. La decisione scatena grandissime proteste tra i calciatori in campo e sugli spalti. La lotta Scudetto passa dal match di San Siro tra Milan e Atalanta. I rossoneri sono chiamati a vincere, mettendo ulteriore pressione all’Inter seconda in classifica impegnata stasera a Cagliari. Verso la fine del primo tempo l’episodio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 15 maggio 2022) Episodio molto controverso durante. La decisione scatena grandissime proteste tra i calciatori in campo e sugli spalti. La lotta Scudetto passa dal match di San Siro tra. I rossoneri sono chiamati a vincere, mettendo ulteriore pressione all’Inter seconda in classifica impegnata stasera a Cagliari. Verso la fine del primo tempo l’episodio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : Milan, squadra in ritiro prima dell'Atalanta: decisione dei giocatori #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanAtalanta… - TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - Gazzetta_it : Pasta al pomodoro e branzino a pranzo. Spuntino alle 15 e poi via verso San Siro #milanatalanta - Simo23 : C'è sempre una prima volta... Terzo anello San Siro ?? Milan-Atalanta @ Stadio San Siro - AresRouge : Quell'handicappato di #sacchi ha detto che la finale di coppa Italia è stata brutta. Vorrei sapere che ne pensa di… -