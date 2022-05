Internazionali, Djokovic re di Roma per la sesta volta: battuto Tsitsipas in finale (Di domenica 15 maggio 2022) sesta sinfonia per Novak Djokovic: l'asso di Belgrado sconfigge Stefanos Tsitsipas al Centrale del Foro Italico, dopo una battaglia spettacolare e dai molti volti. Il primo set è stato uno... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 15 maggio 2022)sinfonia per Novak: l'asso di Belgrado sconfigge Stefanosal Centrale del Foro Italico, dopo una battaglia spettacolare e dai molti volti. Il primo set è stato uno...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? Binaghi, Federtennis, contro Malagò: «Atp Roma da record malgrado lui, non voleva far giocare Djokovic e i russi»… - repubblica : Tennis, Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali d'Italia. Battuto il finale Stefanos Tsitsipas p… - jasintimee : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP ROMA, DJOKOVIC VINCE GLI INTERNAZIONALI Batte Tsitsipas 6/0 7/6, sesto trionfo a Roma #SkyTennis #Tennis… - Gazzetta_it : Djokovic-Tsitsipas 2-0, Nole ancora campione agli Internazionali - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Tennis, Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali d'Italia. Battuto il finale Stefanos Tsitsipas per 6-0,… -