Il gesto di William fa commuovere tutti: il primo passo della rivoluzione del Principe (e di Kate) (Di domenica 15 maggio 2022) Il Principe William ha detto addio al protocollo ed ha abbracciato un anziano pensionato durante una recente visita in Scozia. Il Duca di Cambridge ha calorosamente abbracciato il pensionato William Burns, 66 anni, che non è riuscito a trattenere l’emozione nell’incontrare il futuro Re durante il secondo giorno del suo recente tour. Questo tipo di interazioni con il pubblico di solito prevedono inchini o strette di mano, come ha voluto per secoli la tradizione reale. Ma sappiamo che Wills vuole abbattere questi antichi ‘muri’ e ha iniziato a farlo abbracciando con trasporto il suo omonimo a Glasgow. L’uomo si è commosso talmente tanto da rimanere in lacrime, mentre William lo abbracciava e la moglie Kate sorrideva al loro fianco. La coppia ha ricevuto un caloroso benvenuto dal ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 15 maggio 2022) Ilha detto addio al protocollo ed ha abbracciato un anziano pensionato durante una recente visita in Scozia. Il Duca di Cambridge ha calorosamente abbracciato il pensionatoBurns, 66 anni, che non è riuscito a trattenere l’emozione nell’incontrare il futuro Re durante il secondo giorno del suo recente tour. Questo tipo di interazioni con il pubblico di solito prevedono inchini o strette di mano, come ha voluto per secoli la tradizione reale. Ma sappiamo che Wills vuole abbattere questi antichi ‘muri’ e ha iniziato a farlo abbracciando con trasporto il suo omonimo a Glasgow. L’uomo si è commosso talmente tanto da rimanere in lacrime, mentrelo abbracciava e la mogliesorrideva al loro fianco. La coppia ha ricevuto un caloroso benvenuto dal ...

Advertising

rtl1025 : ?????? In viaggio in #Scozia con la moglie Kate, il principe d'Inghilterra #William si lascia andare a una dimostrazio… - VanityFairIt : Il duca durante il viaggio in Scozia con Kate Middleton ha infranto tutte le regole reali per abbracciare un anzian… -