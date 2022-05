How i met your father – recensione della serie su Disney+ (Di domenica 15 maggio 2022) Un gruppo di amici nella New York del 2022, le loro turbolente vite sentimentali e tutto ciò che, tra una birra e l’altra, ruota intorno alle loro giornate…basterà a far promuovere questa rischiosa produzione? Quando si va a toccare un mostro sacro di un genere il rischio di rimanere scottati brutalmente è sempre elevato. How i met your mother è stato indubbiamente un caposaldo della sitcom americana e gode ancora oggi (a 7 anni dalla sua conclusione) di una fanbase molto fedele e attiva. Esattamente come fu per Friends prima di lei, la storia di Ted e di come ha conosciuto la madre dei suoi figli ha segnato più di una generazione anche in virtù dell’indiscutibile qualità del prodotto. 20th Television, ora parte della grande famiglia Disney, ha deciso quindi di tentare una mossa azzardata, sfruttare la fama del “brand” per lanciare un ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022) Un gruppo di amici nella New York del 2022, le loro turbolente vite sentimentali e tutto ciò che, tra una birra e l’altra, ruota intorno alle loro giornate…basterà a far promuovere questa rischiosa produzione? Quando si va a toccare un mostro sacro di un genere il rischio di rimanere scottati brutalmente è sempre elevato. How i metmother è stato indubbiamente un caposaldositcom americana e gode ancora oggi (a 7 anni dalla sua conclusione) di una fanbase molto fedele e attiva. Esattamente come fu per Friends prima di lei, la storia di Ted e di come ha conosciuto la madre dei suoi figli ha segnato più di una generazione anche in virtù dell’indiscutibile qualità del prodotto. 20th Television, ora partegrande famiglia Disney, ha deciso quindi di tentare una mossa azzardata, sfruttare la fama del “brand” per lanciare un ...

octoberinmyeyes : @Inmyplac3 calcola che sono estremamente affezionato a How i met your mother però so anche anche questa serie si ri… - Aiencran : Che fatica arrivare alla fine di How I Met Your Father comunque. - ilnorge : Comunque How I Met Your Father è tremendo. Tremendo. Ma c'è un motivo che mi spinge a guardarlo, un motivo che neg… - myraconteurhs : Anche mentre guardo How I Met Your Father devono nominare Harry, una congiura una disgrazia una persecuzione - DonnaGlamour : Chi è Francia Raisa, attrice di How I met your father (che ha donato un rene a Selena Gomez) -