Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: vittorie per Svizzera e Svezia (Di domenica 15 maggio 2022) Seconda vittoria per la Svizzera ai Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. Gli elvetici hanno nettamente sconfitto per 6-0 la Danimarca grazie alle reti di Herzog nel primo periodo, di Meier, Suter e Jerome Moser nel secondo e di Magin nel terzo. Due su due anche per la Svezia, che ha battuto per 5-3 la Repubblica Ceca: Krejci apre il match ma Asplund risponde alla fine del primo periodo; Bamstrom, Brome e ancora Asplund allungano nel secondo periodo e Kundratek accorcia leggermente sul 4-2, Bengtsson firma il 5-2 prima della rete finale di Blumel. SportFace.

