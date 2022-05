Guerra Ucraina, Kiev: "Bombe al fosforo su Azovstal" - Video (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) - L'Ucraina accusa la Russia di aver sganciato "Bombe incendiarie o al fosforo" sull'acciaieria Azovstal a Mariupol. Nell'impianto sono asserragliati i soldati del battaglione Azov, assediati da settimane dalle forze russe. Per Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco della città, "l'inferno è sceso sulla terra, ad Azovstal". "Ieri per la prima volta le forze di occupazione hanno usato Bombe incendiarie o al fosforo contro i difensori di Mariupol - ha scritto su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform - Gli occupanti stessi affermano di aver usato proiettili incendiari 9M22C con strati di termite. La temperatura di combustione è di circa 2.000-2.500 gradi. E' quasi impossibile fermare la combustione". Un Video è stato pubblicato da ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) - L'accusa la Russia di aver sganciato "incendiarie o al" sull'acciaieriaa Mariupol. Nell'impianto sono asserragliati i soldati del battaglione Azov, assediati da settimane dalle forze russe. Per Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco della città, "l'inferno è sceso sulla terra, ad". "Ieri per la prima volta le forze di occupazione hanno usatoincendiarie o alcontro i difensori di Mariupol - ha scritto su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform - Gli occupanti stessi affermano di aver usato proiettili incendiari 9M22C con strati di termite. La temperatura di combustione è di circa 2.000-2.500 gradi. E' quasi impossibile fermare la combustione". Unè stato pubblicato da ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - ilfoglio_it : Da Zelensky in affari col figlio di Biden alla santità di Bandera. I due storici comunisti Canfora e D'Orsi propala… - GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - vogliazebra : Italia record di morti, ecco un Eurovision consolatorio. Ucraina in guerra, idem. Sostanzialmente l’Europa premia l… - apavo75 : RT @MarykoMayko: Dichiarazione di salvini: 'Sono pronto a muovermi in qualunque direzione per favorire la pace, per salvare vite umane in U… -