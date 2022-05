Giro d’Italia 2022, sul Blockhaus si fa sul serio: i big che vorranno strappare la maglia rosa a Juampe Lopez (Di domenica 15 maggio 2022) La prima settimana del Giro d’Italia 2022 si conclude col botto. Nona tappa e nuovo arrivo in salita sul Blockhaus che, preceduto dal temibile Passo Lanciano, mieterà sicuramente delle vittime. Con conseguente stravolgimento della classifica generale che, al momento in cui scriviamo, vede in maglia rosa Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo). L’iberico si è dimostrato emozionatissimo e soprattutto felice di vestire sino ad oggi il simbolo del primato, che oggi potrebbe perdere definitivamente. Al momento l’uomo di classifica più vicino a lui è Guillaume Martin (Cofidis); in pochi lo avrebbero detto dopo la tappa dell’Etna, in cui si è beccato un minuto e mezzo dal gruppo dei migliori, ma ieri a Napoli ha confermato le sue doti di attaccante infilandosi immediatamente nella ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) La prima settimana delsi conclude col botto. Nona tappa e nuovo arrivo in salita sulche, preceduto dal temibile Passo Lanciano, mieterà sicuramente delle vittime. Con conseguente stravolgimento della classifica generale che, al momento in cui scriviamo, vede inJuan Pedro(Trek-Segafredo). L’iberico si è dimostrato emozionatissimo e soprattutto felice di vestire sino ad oggi il simbolo del primato, che oggi potrebbe perdere definitivamente. Al momento l’uomo di classifica più vicino a lui è Guillaume Martin (Cofidis); in pochi lo avrebbero detto dopo la tappa dell’Etna, in cui si è beccato un minuto e mezzo dal gruppo dei migliori, ma ieri a Napoli ha confermato le sue doti di attaccante infilandosi immediatamente nella ...

