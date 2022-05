Gasperini dopo il 2-0 contro il Milan: “Abbiamo creato più azioni pericolose noi” (Di domenica 15 maggio 2022) Deluso del risultato ma soddisfatto della prova dei suoi. Gian Piero Gasperini guarda il bicchiere mezzo pieno al termine della sconfitta per 2-0 a San Siro. “Il Milan è forte e merita di vincere lo Scudetto. Anche l’Inter è una grande squadra, sia chiaro. Noi oggi Abbiamo fatto un’ottima partita, poi il gol di Theo ci ha stroncato. Eravamo pericolosi e ci perdevamo un po’ negli ultimi 16 metri. Però la squadra mi è piaciuta”. Non solo fase difensiva per i nerazzurri: “Riuscivamo anche a ripartire bene e buona qualità. Poi sono sempre decisivi i gol. Le azioni pericolose sono state poche, forse qualcuna in più da parte nostra”. Anche il clima ha influito sulla prestazione delle due squadre: Con questo caldo ci sono stati ritmi altissimi da parte di entrambe le squadre. Poi sia noi che loro ... Leggi su bergamonews (Di domenica 15 maggio 2022) Deluso del risultato ma soddisfatto della prova dei suoi. Gian Pieroguarda il bicchiere mezzo pieno al termine della sconfitta per 2-0 a San Siro. “Ilè forte e merita di vincere lo Scudetto. Anche l’Inter è una grande squadra, sia chiaro. Noi oggifatto un’ottima partita, poi il gol di Theo ci ha stroncato. Eravamo pericolosi e ci perdevamo un po’ negli ultimi 16 metri. Però la squadra mi è piaciuta”. Non solo fase difensiva per i nerazzurri: “Riuscivamo anche a ripartire bene e buona qualità. Poi sono sempre decisivi i gol. Lesono state poche, forse qualcuna in più da parte nostra”. Anche il clima ha influito sulla prestazione delle due squadre: Con questo caldo ci sono stati ritmi altissimi da parte di entrambe le squadre. Poi sia noi che loro ...

