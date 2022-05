DIRETTA MotoGP, GP Le Mans 2022 LIVE: Aleix Espargarò chiude in vetta il warm-up su Quartararo, alle 14.00 la gara (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.02 CLASSIFICA TEMPI warm-UP 1 41 A. ESPARGARO 1:31.650 2 20 F. Quartararo +0.155 3 30 T. NAKAGAMI +0.172 4 89 J. MARTIN +0.253 5 42 A. RINS +0.255 6 43 J. MILLER +0.270 7 5 J. ZARCO +0.301 8 23 E. BASTIANINI +0.305 9 12 M. VIÑALES +0.338 10 21 F. MORBIDELLI +0.343 10.01 Non migliora nessuno nell’ultimo tentativo. Il tempo di riferimento rimane l’1:31.650 di Aleix Espargarò 10.00 BANDIERA A SCACCHI!! SI chiude IL warm-UP!! 9.59 Martin si mette in quarta posizione a 253 millesimi dalla vetta, mentre non migliora nessuno in questo momento. Siamo all’ultimo minuto 9.58 Il cielo continua a ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02 CLASSIFICA TEMPI-UP 1 41 A. ESPARGARO 1:31.650 2 20 F.+0.155 3 30 T. NAKAGAMI +0.172 4 89 J. MARTIN +0.253 5 42 A. RINS +0.255 6 43 J. MILLER +0.270 7 5 J. ZARCO +0.301 8 23 E. BASTIANINI +0.305 9 12 M. VIÑALES +0.338 10 21 F. MORBIDELLI +0.343 10.01 Non migliora nessuno nell’ultimo tentativo. Il tempo di riferimento rimane l’1:31.650 di10.00 BANDIERA A SCACCHI!! SIIL-UP!! 9.59 Martin si mette in quarta posizione a 253 millesimi dalla, mentre non migliora nessuno in questo momento. Siamo all’ultimo minuto 9.58 Il cielo continua a ...

