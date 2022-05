Cuciniamo insieme | torta sole&sale agli asparagi

Leggi su panorama

(Di domenica 15 maggio 2022) Stiamo correndo verso al stagione del sole e noi abbiamo deciso di mettere nel piatto il calore dell’estate anticipando un po’ e affidandoci a una verdura di stagione che amiamo particolarmente: gli. Per questa preparazione abbiamo scelto glidi calibro sottile perché per farla buonissima ci sarebbero serviti gliselvatici che sono profumatissimi. Ma ci siamo accontentati non avendo avuto tempo di andare per i nostri amati boschi dell’na. Se ne trova di ottima in tutta Italia. Lo sposalizio col fiordilatte e la sfoglia è perfetto. Potete usare questa ricetta per un ottimo aperitivo, per un picnic (comincia la stagione e ne parleremo) per una cena tra amici. Ha il vantaggio di essere unasalata che è buona anche fredda o appena intiepidita. La preparazione ...