Covid | le notizie Bollettino | 27 162 casi e 62 decessi Tasso di positività a 14% LIVE

(Di domenica 15 maggio 2022) Processati 194.577 tamponi. Scendono i ricoveri (-118), mentre salgono di 7 unità le terapie intensive. Ildi mortalità per i non vaccinati è 7 volte più alto. La situazione segna invece un peggioramento in Asia e preoccupazioni arrivano pure dagli Stati Uniti per la mancanza di fondi per la lotta al virus