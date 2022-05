Complotto inglese contro Mario Draghi, "come lo vogliono far fuori": ombre sulla Nato, un gioco sporco (Di domenica 15 maggio 2022) C'era un tempo in cui l'Italia avrebbe potuto senza troppe resistenze aggiudicarsi la guida della Nato, un tempo in cui la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione annunciava la nascita della Difesa europea, e in cui Macron, che contava di assumere la guida della nuova armata nostrana, definiva l'Alleanza Atlantica in «stato di morte cerebrale». Era appena lo scorso anno e il posto dell'uscente Jens Stoltenberg si pensava potesse andare pure a uno sbiadito Letta o addirittura alla Mogherini. In fondo per Macron, e pure per Berlino, meglio un candidato dell'Italia dell'amico Draghi che uno dell'Inghilterra della Brexit, il cui premier al posto del norvegese avrebbe voluto vedere addirittura Theresa May, la donna che quella Brexit non riusciva proprio a farla e di cui Johnson prese brutalmente il posto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) C'era un tempo in cui l'Italia avrebbe potuto senza troppe resistenze aggiudicarsi la guida della, un tempo in cui la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione annunciava la nascita della Difesa europea, e in cui Macron, che contava di assumere la guida della nuova armata nostrana, definiva l'Alleanza Atlantica in «stato di morte cerebrale». Era appena lo scorso anno e il posto dell'uscente Jens Stoltenberg si pensava potesse andare pure a uno sbiadito Letta o addirittura alla Mogherini. In fondo per Macron, e pure per Berlino, meglio un candidato dell'Italia dell'amicoche uno dell'Inghilterra della Brexit, il cui premier al posto del norvegese avrebbe voluto vedere addirittura Theresa May, la donna che quella Brexit non riusciva proprio a farla e di cui Johnson prese brutalmente il posto. ...

