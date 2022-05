(Di domenica 15 maggio 2022)europeo dovranno ora approvare la direttiva NIS 2 che entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. Gli Stati membri avranno quindi 21 mesi di tempo per ...

Advertising

puntotweet : Cibersicurezza: accordo Consiglio-Parlamento UE -

...Parlamento europeo hanno raggiunto unpolitico sulla direttiva NIS 2 che aggiorna la precedente versione del 2016 . Le nuove norme consentiranno di incrementare il livello di......del fenomeno criminale Come si può evincere dalla Strategia dell'UE in materia di... L'proposto è spesso presentato come un crimine innocuo, o come un modo per sottrarsi ad ...Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico sulla direttiva NIS 2 che aggiorna la precedente versione del 2016. Le nuove norme consentiranno di incrementare il livello di ...La Commissione europea ha accolto con favore l'accordo politico raggiunto oggi, 13 maggio, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri dell'UE sulla direttiva relativa a misure per un livello comune e ...