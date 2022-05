Boxe, Mondiali Elite Istanbul 2022: quattro azzurre raggiungono Irma Testa ai quarti (Di domenica 15 maggio 2022) Sono state ben cinque le azzurre capaci di raggiungere i quarti di finale dei Mondiali Elite femminili di pugilato in programma ad Istanbul. Già qualificata Irma Testa, è stata raggiunta da Giordana Sorrentino, Olena Savchuk, Assunta Canfora e Alessia Mesiano. Di seguito i match in programma che varranno l’accesso alle gare per le medaglie: 50 Kg Giordana Sorrentino vs Yokubova (Uzb); 52 Kg Olena Savchuk vs Shekerbekova (Kaz); 57 Kg Irma Testa vs Turdibekova (Uzb); 63 Kg Assunta Canfora vs Heijnen (Ned); 60 Kg Alessia Mesiano vs Cani (Gre). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Sono state ben cinque lecapaci di raggiungere idi finale deifemminili di pugilato in programma ad. Già qualificata, è stata raggiunta da Giordana Sorrentino, Olena Savchuk, Assunta Canfora e Alessia Mesiano. Di seguito i match in programma che varranno l’accesso alle gare per le medaglie: 50 Kg Giordana Sorrentino vs Yokubova (Uzb); 52 Kg Olena Savchuk vs Shekerbekova (Kaz); 57 Kgvs Turdibekova (Uzb); 63 Kg Assunta Canfora vs Heijnen (Ned); 60 Kg Alessia Mesiano vs Cani (Gre). SportFace.

