Xbox si aggiorna per gli Insider | Novità per le Chat di Gruppo

(Di sabato 14 maggio 2022) Microsoft poche ore fa ha reso disponibile un nuovomento perSeries e One, rivolto per ora solo agli iscritti al programma. Non vengono aggiunte molteplici, tuttavia quella introdotta potrebbe risultarvi molto utile, sopratutto se giocate in multiplayer, utilizzando ladicon gli amici.e Fix del nuovomentoper gliCome riportato da Microsoft: Abbiamo abilitato una nuova funzione che elaborerà l’input del tuo microfono attraverso una fase di soppressione del rumore per aiutare a produrre un audio più pulito nella tua sessione di Party. L’impostazione è abilitata per impostazione predefinita ma può essere attivata dal ...

Advertising

Everyeye Videogiochi

Cronaca con commento in tempo reale [LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA: CAGLIARI - INTER ... su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o(One, One S, One X, Series X,...Cronaca con commento in tempo reale [LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - ATALANTA ... su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o(One, One S, One X, Series X,... Xbox: è disponibile un nuovo aggiornamento per controller e wireless headset Evil Dead: The Game arriva oggi su PC e console, ecco il trailer di lancio | Ash Williams e amici non vedono l'ora di entrare in azione.Deathloop si aggiorna: arrivano modalità foto e opzioni di accessibilità | Il terzo update del videogioco targato Arkan è disponibile.