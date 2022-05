Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 08:30 (Di sabato 14 maggio 2022) Viabilità DEL 14 MAGGIO 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA ATTENZIONE; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C OGGI E DOMANI 15 MAGGIO IL SERVIZIO E’ SOSPESO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVI BUS NAVETTA MB; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022)DEL 14 MAGGIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA ATTENZIONE; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C OGGI E DOMANI 15 MAGGIO IL SERVIZIO E’ SOSPESO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVI BUS NAVETTA MB; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ...

