Udinese - Spezia 2 - 3 | liguri salvi

(Di sabato 14 maggio 2022) Losi impone 3 - 2 sull'in trasferta nella gara valida per la 37esima giornata di Serie A e raggiunge matematicamente la salvezza. La squadra di Thiago Motta grazie al successo in ...

Advertising

Fradelpunta1 : Venezia retrocesso ma le partite si vendono… guardate Udinese-spezia… - UdineseTV : Udinese-Spezia, Silvestri: “Chiediamo scusa ai tifosi. Ma abbiamo ridato entusiasmo” - - RedazioneFM : #SerieA: Lo #Spezia batte l’#Udinese ed è salvo. Colpo #Toro a #Verona - BettinaPiccardo : io penso sempre male????ma mi da l impressione che l udinese si sia fatta ribaltare volentieri dallo spezia..??perdipiù a Udine... - sportli26181512 : Udinese, le pagelle di CM: la difesa balla, Molina non basta: Silvestri 6 - Nel primo tempo salva l'Udinese con un… -

Losi impone 3 - 2 sull'in trasferta nella gara valida per la 37esima giornata di Serie A e raggiunge matematicamente la salvezza. La squadra di Thiago Motta grazie al successo in Friuli ...Thiago Motta Ammoniti: Nuytinck (U), Gyasi (S), Pereyra (U) TAGS serie aCONDIVIDI Facebook Twitter redazionesportivaUdine, 14 mag. (Adnkronos) - Lo Spezia si impone 3-2 sull'Udinese in trasferta nella gara valida per la 37esima giornata di Serie A e raggiunge matematicamente la salvezza. La squadra di Thiago ...Lo Spezia batte 3-2 l’Udinese alla Dacia Arena, e conquista la salvezza aritmetica con un turno d’anticipo. la squadra allenata da Thiago Motta subisce il vantaggio friulano dal gol di Molina (26'). L ...