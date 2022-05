Sophia, iCub e Spot, chi sono e che fanno i tre robot protagonisti a WMF 2022 (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Gli umanoidi Sophia e iCub e il cane robot Spot, tre fra i robot più avanzati (e conosciuti), saranno protagonisti insieme alla fiera Rimini, dal 16 al 18 giugno, al WMF 2022, festival dell'innovazione (lo scorso anno ha accolto 24mila persone, 600 speaker, 500 espositori, 700 startup, 100 eventi). La tre giorni tasterà il polso alle nuove tecnologie: Intelligenza Artificiale, marketing, advertising, transizione ecologica, lavoro, startup, imprenditorialità, inclusione sociale e territoriale, design, programmazione, crowdfunding, filantropia, istruzione. Quest'anno tanto spazio verrà dato alla robotica, con ospiti internazionali, formazione e intrattenimento, interventi di esperti e la possibilità di interagire con Spot, ... Leggi su agi (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Gli umanoidie il cane, tre fra ipiù avanzati (e conosciuti), sarannoinsieme alla fiera Rimini, dal 16 al 18 giugno, al WMF, festival dell'innovazione (lo scorso anno ha accolto 24mila persone, 600 speaker, 500 espositori, 700 startup, 100 eventi). La tre giorni tasterà il polso alle nuove tecnologie: Intelligenza Artificiale, marketing, advertising, transizione ecologica, lavoro, startup, imprenditorialità, inclusione sociale e territoriale, design, programmazione, crowdfunding, filantropia, istruzione. Quest'anno tanto spazio verrà dato allaica, con ospiti internazionali, formazione e intrattenimento, interventi di esperti e la possibilità di interagire con, ...

