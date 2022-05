Advertising

sportli26181512 : Roma-Venezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Il Venezia già retrocesso prova a onorare il… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Venezia, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Venezia, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Roma Venezia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta: Se hai cliccat… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Venezia, le formazioni ufficiali -

- Un successo per blindare l' Europa . È quello che ladi José Mourinho cercherà in un Olimpico ' sold out ' nell'anticipo della 37ª giornata diA contro il Venezia . Turnover minimo quello pianificato dal tecnico portoghese (out lo ...Commenta per primo- Venezia ( calcio d'inizio alle ore 20.45 ) è una gara valida per la 37esima e penultima giornata di campionato inA. I giallorossi sono sesti in classifica a - 3 dai 'cugini' della Lazio ...Le formazioni ufficiali di Roma e Venezia, scelte da Mourinho e Soncin Lo Stadio Olimpico di Roma sarà il luogo dell'anticipo, che va chiudere il sabato di calcio in Serie A. Roma e Venezia sono le du ...La Roma vuole l’Europa e sfida il Venezia alle ore 18. Nicolò Zaniolo parte fuori, è in panchina per un lieve affaticamento muscolare: nessun rischio da parte di Mourinho. Gioca dall’inizio Spinazzola ...