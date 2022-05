Roma, problema muscolare per Zaniolo: niente Venezia (Di sabato 14 maggio 2022) Per l'ultima partita in casa della stagione non arrivano buone notizie per la Roma, i giallorossi dovranno fare a meno di Nicolò... Leggi su calciomercato (Di sabato 14 maggio 2022) Per l'ultima partita in casa della stagione non arrivano buone notizie per la, i giallorossi dovranno fare a meno di Nicolò...

Advertising

angelomangiante : Esce di scena #Nadal condizionato al terzo set da un problema al piede. Perde Rafa, ma fa i complimenti all'avvers… - pisto_gol : Dopo il rigore inventato da Marinelli in Venezia-Bologna, quello sognato dal Var Banti e concesso da Guida in Fiore… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - sportli26181512 : Roma, problema muscolare per Zaniolo: niente Venezia: Per l'ultima partita in casa della stagione non arrivano buon… - Fantacalcio : Roma-Venezia, problema muscolare per Zaniolo: non convocato -