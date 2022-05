Rai1 | Pesantissimi retroscena sul dietro le quinte | “Mi hanno chiuso in una stanza” Ora si indaga

Leggi su ck12

(Di sabato 14 maggio 2022) Non sono ore facili per. Ciò che ha svelato una giornalista della rete sta scuotendo ogni certezza: si parla di accuse di stalking: accuse per i vertici (Raiplay)Clima infuocato,ledei più importanti ambienti Rai. Nelle ultime ore, uno dei più noti volti televisivi del primo canale ha rivelato deidel tutto impensabili e incredibili. Si tratta di situazioni al limite del sopportabile che, se confermate, getterebbero ombre pesanti su quell’ambiente. Sebbene sia comprensibile che in alcuni campi lavorativi la tensione raggiunga i massimi livelli, ciò che la giornalista ha rivelato suè un vero e proprio reato. E per questo, sono in corso le indagini per stalking: sotto accusa, i vertici dell’azienda., trema ...