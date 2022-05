Osimhen furioso: “Sono notizie false. Il Napoli non ha le mie password social” (Di sabato 14 maggio 2022) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sui social ha risposto alla notizia secondo al quale il Napoli gestirebbe i suoi profili social. Il quotidiano la Repubblica ha rivelato che il Napoli controlla interamente tutti i diritti di immagine di Victor Osimhen, audio, video, voce e cene nel metaverso. Nell’intricato contratto firmato da Osimhen, che ha richiesto settimane per essere redatto ed approvato, c’è praticamente di tutto. La rivelazione fatta da Repubblica svela anche un altro retroscena: il Napoli controlla i profili social di Osimhen. Insomma c’è puntualizzata ogni virgola all’interno dell’accordo sottoscritto dal nigeriano. Osimhen dai propri profili social ha ... Leggi su napolipiu (Di sabato 14 maggio 2022) Victor, attaccante del, suiha risposto alla notizia secondo al quale ilgestirebbe i suoi profili. Il quotidiano la Repubblica ha rivelato che ilcontrolla interamente tutti i diritti di immagine di Victor, audio, video, voce e cene nel metaverso. Nell’intricato contratto firmato da, che ha richiesto settimane per essere redatto ed approvato, c’è praticamente di tutto. La rivelazione fatta da Repubblica svela anche un altro retroscena: ilcontrolla i profilidi. Insomma c’è puntualizzata ogni virgola all’interno dell’accordo sottoscritto dal nigeriano.dai propri profiliha ...

