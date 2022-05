Olivera è sempre più vicino al Napoli: distanza di 1 mln, ma ADL ha un piano B (Di sabato 14 maggio 2022) Corriere dello Sport – Mathias Olivera è sempre più vicino al Napoli: la distanza tra i club è minima. ADL ha già un piano B. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 14 maggio 2022) Corriere dello Sport – Mathiaspiùal: latra i club è minima. ADL ha già unB. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ContropiedeA : Mathias Olivera messo in stand by: si chiede per Fabiano Parisi - infoitsport : NAPOLI: OLIVERA SEMPRE PIU' VICINO - Sportmediaset -