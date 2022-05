Noémi Aubry | un magnetofono e tre generazioni

(Di sabato 14 maggio 2022) «Hai lavorato legalmente in Francia?». «Ho lavorato tanto per una signora, facevo la sarta e anche le pulizie». «Ma hai mai avuto una busta paga francese?». «No». «Hai ricevuto la L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Il racconto dei film in concorso In Le magnétophone die Les filles de chez Moreau di Pauline Pastry, le registe cercano di riconnettere il passato lavorativo delle loro nonne con il ...In " Le magnétophone " die Les filles de chez Moreau di Pauline Pastry, le registe cercano di riconnettere il passato lavorativo delle loro nonne con il presente, attraverso un peculiare ...