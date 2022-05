Madre e figlia uccise da Alessandro Maja: le bare firmate da tutti i presenti al funerale (Di sabato 14 maggio 2022) tutti i partecipanti ai funerali di Stefania Pivetta e Giulia Maja, Madre e figlia di 56 e 16 anni, uccise da Alessandro Maja il 4 maggio scorso a Samarate (in provincia di Varese), hanno potuto ... Leggi su leggo (Di sabato 14 maggio 2022)i partecipanti ai funerali di Stefania Pivetta e Giuliadi 56 e 16 anni,dail 4 maggio scorso a Samarate (in provincia di Varese), hanno potuto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Natalia e Yana, madre e figlia senza gambe strappate dalle bombe russe dopo il bombardamento nella stazio… - mar_borre : RT @Manucasy: @bringit0nd0wn Io una volta ho sentito una madre dire alla figlia piccola che chiedeva una caramella “Un minuto in bocca, tut… - nothxngnew : RT @anikeatable: stessi di essere sufficienti. Una cosa che secondo me è di una tristezza infinita. E lo dico perché se quella figlia avess… - forremvs : RT @anikeatable: stessi di essere sufficienti. Una cosa che secondo me è di una tristezza infinita. E lo dico perché se quella figlia avess… - marchioman : @ambo_terno ho bisogno di te visto che frat’m ha scritto “ti chiamo dopo” due ore fa: hai consigli su dove mangiare… -