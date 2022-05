Lotteria degli scontrini, Cgia: "E' stata un flop" - Cambia il meccanismo, rispuntano i premi istantanei (Di sabato 14 maggio 2022) Il governo ha intenzione di riprovarci con una versione più accattivate e semplice. Il sottosegretario al Mef, Federico Freni: 'Norma concordata che verrà inserita nel primo provvedimento legislativo . Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 14 maggio 2022) Il governo ha intenzione di riprovarci con una versione più accattivate e semplice. Il sottosegretario al Mef, Federico Freni: 'Norma concordata che verrà inserita nel primo provvedimento legislativo .

