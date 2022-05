LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Audi contro tutti, Valentino Rossi insegue la Top15 (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Proseguono i pit stop, gli ultimi di questa race-1. Tra poco avremo una classifica più definitiva. 20.00 Mattia Drudi è in testa alla corsa, ma dovrà fermarsi a breve. Il romagnolo di Audi non ha brillato nelle qualifiche odierne, caratterizzate da una lunga sospensione per un errore di Rossi. 19.58 Dries Vanthoor! WRT #32 passa al comando con il belga, autore di un primo passaggio incredibile! Termina, nel frattempo, lo stint di Valentino Rossi. 19.57 Haase sale a bordo della vettura di testa, mentre Marciello inizia la propria rimonta! 19.55 Pit per tutti i primi ad eccezione di Gachet che ha preferito continuare. Vanthoor #32 e Marciello #89 salgono al volante! La Mercedes dell’elvetico beffa la Ferrari #53 di AF ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 Proseguono i pit stop, gli ultimi di questa race-1. Tra poco avremo una classifica più definitiva. 20.00 Mattia Drudi è in testa alla corsa, ma dovrà fermarsi a breve. Il romagnolo dinon ha brillato nelle qualifiche odierne, caratterizzate da una lunga sospensione per un errore di. 19.58 Dries Vanthoor! WRT #32 passa al comando con il belga, autore di un primo passaggio incredibile! Termina, nel frattempo, lo stint di. 19.57 Haase sale a bordo della vettura di testa, mentre Marciello inizia la propria rimonta! 19.55 Pit peri primi ad eccezione di Gachet che ha preferito continuare. Vanthoor #32 e Marciello #89 salgono al volante! La Mercedes dell’elvetico beffa la Ferrari #53 di AF ...

LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: incidente per Valentino Rossi, Q1 sospesa CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Qualifica finita per Rossi che al momento è 19mo. Attendiamo degli aggiornamenti in merito. 15.18 Errore da parte di Rossi che è finito contro le barriere nella terza curva del tracciato. ... Valentino Rossi, al Mugello verrà ritirato il numero 46 ... insieme a tutto ciò che succederà dal Mugello, in tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e online su skysport.it con news, foto, video e live blog. GT World Challege, tappa di Magny Cours su Sky ... Eurosport IT CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15.20 Qualifica finita per Rossi che al momento è 19mo. Attendiamo degli aggiornamenti in merito. 15.18 Errore da parte di Rossi che è finito contro le barriere nella terza curva del tracciato. ...... insieme a tutto ciò che succederà dal Mugello, in tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e online su skysport.it con news, foto, video eblog. GTChallege, tappa di Magny Cours su Sky ... LIVE! GT World Challenge Magny-Cours: aggiornamenti in diretta e streaming gara-1, Valentino Rossi torna nella Sprint