Juventus-Lazio, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di sabato 14 maggio 2022) La Juventus, dopo un girone di andata sotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro la Lazio nel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di domenica 15 maggio alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) La, dopo un girone di ansotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro lanel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico bianconero Massimilianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di domenica 15 maggio alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

