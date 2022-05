Inter per lo scudetto, Cagliari per la salvezza: il punto sulla corsa per evitare la Serie B (Di sabato 14 maggio 2022) Incrocio pericoloso. L'Inter gioca a Cagliari domenica sera, quando sapra già il risultato del Milan, in campo alle ore 18 contro... Leggi su calciomercato (Di sabato 14 maggio 2022) Incrocio pericoloso. L'gioca adomenica sera, quando sapra già il risultato del Milan, in campo alle ore 18 contro...

Advertising

Inter : ? | BARE ???? Nicolò #Barella è il primo giocatore italiano a segnare per l'Inter in una Finale di Coppa Italia dal… - MarcelloChirico : #Dybala: per il dopo-#Juve, Inter sempre favorita, ma se @Arsenal si qualificherà per la prossima Champions, il gio… - GiovaAlbanese : Con la certezza di giocare la Champions, c'è da tenere in considerazione anche l'#Arsenal per il futuro di #Dybala.… - 7amicadifriends : RT @NonConoscoVG: Qui per ricordarvi che Denzel Dumfries si è presentato al popolo italiano, mettendo a soqquadro un aeroporto intero, al p… - INTER291103 : RT @internewsit: VIDEO IN - Inter arrivata a Cagliari: grande accoglienza per due su tutti - -