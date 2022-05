Finisce 1-1 con 4 pali | ma non solo | Roma-Venezia stabilisce un record in questa Serie A

Advertising

JuventusFCYouth : FULL-TIME! Finisce #SassuoloJuve! 2-2 il punteggio, bianconeri avanti con Cerri, raggiunta e poi superata. Ma nell'… - Rodo97asroma : Le 4 traverse sono assurde. Detto ciò non è la prima volta quest'anno che fatichi in casa con una piccola, sopratt… - FrancescaRoma41 : RT @danielelozzi: La Roma ha aspettato l’ultima per regalarci la partita da Roma. L’avevamo sfiorata col Sassuolo, annusata con lo Spezia e… - twiceklore : E comunque ci avete scartavetrato le palle con sto sole menomale che oggi finisce e domani lo smontano addio a mai più rivederci - settalese : RT @EmpoliCalcio: ???????? ???????? 1-1 #EmpoliSalernitana Al Castellani finisce 1-1: azzurri avanti con Cutrone, pari salernitano di Bonazzoli ht… -

IlPiacenza

La sfida del sabato sera di Serie A tra la Roma e il già retrocesso Venezia1 - 1 e non risparmia colpi di scena. Il primo arrivale formazioni ufficiali: c'è Spinazzola titolare (ha disputato 45 minuti intensi). Il secondole nuove divise giallorosse , per la ...Al 26'sul taccuino dei cattivi anche Vacca e - complice una condizione fisica non ottimale ... Pellegrini vittima - suo malgrado - di due brutti interventi tra il 30' e il 32',altrettanti ... Finisce con l'auto nel canale, grave 29enne 1' di lettura Senigallia 14/05/2022 - Incidente autonomo, sabato mattina, in via Tolmino all’altezza del civico 30, in zona Centinarola a Fano. Un senigalliese di 42 anni, al volante di una Golf, nel ...Le missioni specifiche del governo erano vincere la pandemia e disegnare e realizzare il Pnrr in modo da rimediare alle gravi arretratezze del nostro Paese.Il primo obiettivo è stato conseguito. Sul s ...