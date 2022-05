Fabrizio Moro in tour | si aggiungono delle date

Leggi su 361magazine

(Di sabato 14 maggio 2022) Novità per quanto riguarda ildi: aggiuntenuovea quelle già in programma A grande richiesta ilestivo di, “La mia voce2022”, si arricchisce di due nuovi appuntamenti: l’11 luglio a Varallo Sesia (VC), in occasione dell’Alpàa Festival, e il 27 agosto a Sant’Elpidio a Mare (FM). Il cantautore romano si esibirà dal vivo quest’estate, nei mesi di luglio e agosto, in giro per l’Italia nelle più suggestive location all’aperto. A dicembre sarà inoltre protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma....