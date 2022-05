Draghi | continuiamo a lavorare per diversificare le forniture di gas

(Di sabato 14 maggio 2022) La cooperazione tra i paesi del Mediterraneo è fondamentale anche per la politica energetica, ha detto il premier Marioparlando al forum "Verso Sud", precisando che l'Italia continuerà aper "" le fonti di approvvigionamento del gas. "Dobbiamo rafforzare la cooperazione tra Paesi del Mediterraneo anche nella politica energetica. La guerra in Ucraina ha fatto emergere la pericolosità della nostra dipendenza dal gas russo". "L'Italia - ha spiegato - si è mossa con la massima celerità perledi gas - e intende continuare a farlo. E in tutto questo il sud è centrale".video width="746" height="420" ...

