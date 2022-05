Dania Mondini "soffocata" dal petomane al Tg1? "Sospetti sui testimoni", ora trema la Rai: perché il caso si complica (Di sabato 14 maggio 2022) Il caso del "petomane del Tg1", ammettiamolo, sta appassionando un po' tutti. E perplime. In sintesi: cinque indagati tra vicedirettori e capi redattori del tg della rete ammiraglia Rai per stalking e mobbing. Il tutto per la denuncia del mezzobusto Dania Mondini, giornalista e conduttrice del Tg1, la quale sostiene che per ridimensionarla sia stata messa in una stanza con un collega che non sa trattenere né flatulenze né rutti (il nome del collega, per ora, è top secret). Il pm ha chiesto di archiviare, ma il procuratore generale Antonio Mura ha poi revocato l'archiviazione, segnalando il caso al Csm. Nella denuncia si legge anche che il presunto petomane in passato fu accusato di "molestie sessuali", sempre in Rai, oltre che di "dossieraggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Ildel "del", ammettiamolo, sta appassionando un po' tutti. E perplime. In sintesi: cinque indagati tra vicedirettori e capi redattori del tg della rete ammiraglia Rai per stalking e mobbing. Il tutto per la denuncia del mezzobusto, giornalista e conduttrice del, la quale sostiene che per ridimensionarla sia stata messa in una stanza con un collega che non sa trattenere né flatulenze né rutti (il nome del collega, per ora, è top secret). Il pm ha chiesto di archiviare, ma il procuratore generale Antonio Mura ha poi revocato l'archiviazione, segnalando ilal Csm. Nella denuncia si legge anche che il presuntoin passato fu accusato di "molestie sessuali", sempre in Rai, oltre che di "dossieraggio ...

petergomezblog : Dania Mondini, la conduttrice del Tg1: “Per punizione mi hanno messa in una stanza con un collega che soffre di fla… - Libero_official : Dopo la denuncia della #Mondini, che sarebbe stata costretta a restare in una stanza con un petomane, filtra il sos… - InfinitoIsacco : RT @petergomezblog: Dania Mondini, la conduttrice del Tg1: “Per punizione mi hanno messa in una stanza con un collega che soffre di flatule… - TorcoAlb : RT @petergomezblog: Dania Mondini, la conduttrice del Tg1: “Per punizione mi hanno messa in una stanza con un collega che soffre di flatule… - antonupi : RT @MaxGramel: «Notizie dall'interno»: #ilcaffedigramellini sul @Corriere di #sabato #14maggio -