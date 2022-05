Calcio | Serie A | Empoli-Salernitana termina 1-1 e Venezia retrocesso in B**

Advertising

Gazzetta_it : #Juventus, nervi tesi all'Olimpico. Prima nello spogliatoio, poi fra Nedved e Agnelli - RepSscNapoli : Il Napoli ha le password di Osimhen: può scrivere sui social al posto suo - SkySport : Milan, squadra in ritiro prima dell'Atalanta: decisione dei giocatori #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanAtalanta… - serieB123 : Empoli-Salernitana 1-1, Bonazzoli risponde a Cutrone, la salvezza granata è più vicina - ilnesi : RT @SkySport: EMPOLI-SALERNITANA 1-1 Risultato finale ? ? #Cutrone (31') ? #Bonazzoli (76') ? ? -

La Salernitana rimonta il gol di Cutrone, aggancia l'Empoli e torna dal Castellani con un punto fondamentale in chiave salvezza. Ora i granata hanno 2 punti di vantaggio sul Cagliari e 3 sul Genoa, ...... ben prima dellaGossip Girl e del matrimonio con Ryan Reynolds. Il film, inoltre, ha un cast ... andrà in Messico per seguire un campo sportivo dedicato al, sport che pratica con ottimi ...Altro pareggio amaro per i granata, che sprecano con Perotti il calcio di rigore del vantaggio e della possibile salvezza aritmetica. Dopo il vantaggio di Cutrone, Bonazzoli entra e la rimette in pare ...Questo risultato condanna matematicamente il Venezia in serie B. In attesa delle partite di Cagliari e Genoa, per i campani saranno decisivi gli ultimi 90 minuti contro l'Udinese.