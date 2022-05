Calcio femminile, Serie A 2022: Roma chiude con una vittoria, Napoli in Serie B (Di sabato 14 maggio 2022) Signore e signori siamo all’epilogo del campionato di Serie A 2021-2022 di Calcio femminile. Sono andati in scena quest’oggi i primi tre incontri di quest’ultima giornata di campionato con la Juventus già vincitrice dello Scudetto per la quinta volta consecutiva che ha chiuso con un successo il suo incedere (2-1) sul campo del Milan (terzo nella graduatoria complessiva). Parlando degli altri due incontri, la Roma si è regalata la 17ma vittoria in questo percorso nel derby contro la Lazio, già retrocessa in Serie B. A Formello le realizzazioni di Mijatovic, Pirone e Haug hanno permesso alle ragazze di Alessandro Spugna di concludere con 54 punti a -5 dalla Juve. Una grande annata per le giallorosse che hanno ora come grande obiettivo ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Signore e signori siamo all’epilogo del campionato diA 2021-di. Sono andati in scena quest’oggi i primi tre incontri di quest’ultima giornata di campionato con la Juventus già vincitrice dello Scudetto per la quinta volta consecutiva che ha chiuso con un successo il suo incedere (2-1) sul campo del Milan (terzo nella graduatoria complessiva). Parlando degli altri due incontri, lasi è regalata la 17main questo percorso nel derby contro la Lazio, già retrocessa inB. A Formello le realizzazioni di Mijatovic, Pirone e Haug hanno permesso alle ragazze di Alessandro Spugna di concludere con 54 punti a -5 dalla Juve. Una grande annata per le giallorosse che hanno ora come grande obiettivo ...

