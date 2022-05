Ucraina, Elena: «Mamma, papà la nostra casa a Mariupol non c'è più» (Di venerdì 13 maggio 2022) Elena vive in Italia. Era tornata a Mariupol lo scorso Natale per trascorrere le feste con la sua famiglia. Poi è scoppiata la guerra e dopo diversi giorni ha convinto i suoi genitori anziani a lasciare Mariupol, già assediata, e venire in Italia. Ma loro non si danno pace. Il racconto Leggi su vanityfair (Di venerdì 13 maggio 2022)vive in Italia. Era tornata alo scorso Natale per trascorrere le feste con la sua famiglia. Poi è scoppiata la guerra e dopo diversi giorni ha convinto i suoi genitori anziani a lasciare, già assediata, e venire in Italia. Ma loro non si danno pace. Il racconto

Advertising

valtaro : #Ucraina, Michel costretto a ripararsi in rifugio per missili da Odessa. L'inviata Elena Testi: ...… - austrisslavins1 : RT @zazoomblog: L’attivista russa Elena Osipova aggredita da due ragazzi in piazza: la 76enne protestava nel Giorno della Vittoria per la g… - giovannitrivel3 : @ELENABO57732311 Cara Elena , penso che tu telefono in Russia ???? o Ucraina ???? ?….. in Italia ???? ti risponderebbero in tanti …?? - TrofeiDi : IL REPORTAGE DI ELENA TESTI SU TAGADA' LA7 SULLA SITUAZIONE DI CIVILI IN UCRAINA MI HA COMMOSSO, BRAVA ELENA. - elena_elnmrl15 : RT @gufolibero: Caspita ma è davvero da non credere...è dal 2014 che l'#Ucraina viene armata pesantemente contro la #Russia e questo è un d… -