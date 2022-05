Trinità dei Monti | trovato l' automobilista della Maserati | è un 37enne saudita

(Di venerdì 13 maggio 2022)dei, scende la scalinata ine scappa: danneggiati i gradini Roma, 13 maggio 2022 " È stato fermato in aeroporto dalla polizia di frontiera l'che l'altra sera ha ...

Tg3web : A Roma, sotto Trinità dei Monti c'è una scala segreta di solito inaccessibile. Grazie al FAI in questo fine settima… - MAnnurca : RT @b090706: Trinità dei Monti, l'uomo della Maserati: 'E' stato un errore, pagherò tutto' - b090706 : Trinità dei Monti, l'uomo della Maserati: 'E' stato un errore, pagherò tutto' - leggoit : Il video choc di Trinità dei Monti, l'auto imbocca la scalinata di Piazza di Spagna - mlmairro : RT @Corriere: Scalinata di Trinità dei Monti danneggiata: denunciato il 37enne alla guida della Maserati -

È stato rintracciato e denunciato il cittadino di nazionalità saudit a che, nella notte tra martedì e mercoledì, a bordo di un Maserati, ha danneggiato la scalinata diMonti per poi darsi alla fuga. Le indagini, avviate immediatamente dagli agenti del I Gruppo Trevi, diretti dalla Dirigente Dott.ssa Donatella Scafati, hanno permesso di risalire, già ...Monti, scende la scalinata in Maserati e scappa: danneggiati i gradini Roma, 13 maggio 2022 " È stato fermato in aeroporto dalla polizia di frontiera l'automobilista che l'altra sera ha ...