Tg1, Dania Mondini denuncia cinque colleghi per stalking. L’avrebbero messa in stanza con un collega che fa peti e rutti (Di venerdì 13 maggio 2022) Dania Mondini Grossa grana al Tg1. La giornalista e mezzobusto del primo telegiornale del servizio pubblico, Dania Mondini, ha denunciato cinque suoi colleghi/superiori per stalking. Si tratta di Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari (oggi direttore di Rai Radio 3) e Costanza Crescimbeni, che all’epoca dei fatti – anno 2018 – ricoprivano posizioni di vertice nel tg diretto oggi da Monica Maggioni. Il pm – come riporta Repubblica – ha aperto un fascicolo per stalking perché i cinque indagati, stando al racconto dell’accusa, avrebbero punito la Mondini, con la volontà di ridimensionare il suo impegno al Tg1, mettendola in una stanza ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 13 maggio 2022)Grossa grana al Tg1. La giornalista e mezzobusto del primo telegiornale del servizio pubblico,, hatosuoi/superiori per. Si tratta di Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari (oggi direttore di Rai Radio 3) e CoCrescimbeni, che all’epoca dei fatti – anno 2018 – ricoprivano posizioni di vertice nel tg diretto oggi da Monica Maggioni. Il pm – come riporta Repubblica – ha aperto un fascicolo perperché iindagati, stando al racconto dell’accusa, avrebbero punito la, con la volontà di ridimensionare il suo impegno al Tg1, mettendola in una...

