Temptation Island, Manuela Carriero pubblica i messaggi in cui si insinua che Luciano Punzo sia gay: la risposta (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono già parecchi giorni che Luciano Punzo e Manuela Carriero sono al centro dell’attenzione per via di una crisi sentimentale che stanno vivendo. I due si sono conosciuti e innamorati durante la scorsa edizione di Temptation Island, e dopo quasi un anno di relazione qualcosa è andato storto. Era stato Amedeo Venza inizialmente a lanciare il gossip secondo il quale i due stavano attraversando un momento di crisi, mentre a distanza di un pò di tempo è stato prima Punzo a mettere le cose in chiaro e poi la Carriero, che sui social ha spiegato il momento difficile che sta attraversando. A tornare a parlare sui social della crisi tra i due è stata Manuela, che ha voluto rispondere a Venza dopo che quest’ultimo ha postato alcune Instagram ... Leggi su isaechia (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono già parecchi giorni chesono al centro dell’attenzione per via di una crisi sentimentale che stanno vivendo. I due si sono conosciuti e innamorati durante la scorsa edizione di, e dopo quasi un anno di relazione qualcosa è andato storto. Era stato Amedeo Venza inizialmente a lanciare il gossip secondo il quale i due stavano attraversando un momento di crisi, mentre a distanza di un pò di tempo è stato primaa mettere le cose in chiaro e poi la, che sui social ha spiegato il momento difficile che sta attraversando. A tornare a parlare sui social della crisi tra i due è stata, che ha voluto rispondere a Venza dopo che quest’ultimo ha postato alcune Instagram ...

