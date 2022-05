Spiagge Bandiera Blu 2022 | il mare d’Italia è sempre più blu

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 13 maggio 2022) Life&People.itBandiere Blu. Tra new entry ed esclusioni eccellenti anche quest’anno l’elenco dellepiù belle e sostenibili del nostro Paese farà storcere il naso a qualcuno ed esultare altri. Nella lista della Foundation for Environmental Education (con sede in Danimarca), che ogni anno assegna il prestigioso riconoscimento, mantiene il podio la Liguria con 32 bandiere blu. Segue la Campania che ne conquista 18 e quest’anno vede premiata anche Ispani, piccola perla del Cilento. 18 bandiere blu anche alla Toscana e alla Puglia, 17 Calabria e Marche. La Sardegna ne ottiene 15, l’Abruzzo 14, la Sicilia a 11. In leggero calo il Lazio che ne ottiene 10, con le clamorose esclusioni di Ponza e Ventotene, così come il Trentino Alto Adige. 9premiate per Emilia Romagna, tra cui Riccione, e ...