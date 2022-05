Ricorso al TAS dopo l’esclusione della UEFA | c’è l’ufficialità

(Di venerdì 13 maggio 2022) Quattro clubRussia hanno avanzato un ricordo contro laa causa delle decisioni prese in seguito allo scoppioguerra contro l’Ucraina. Lo scorso 28 febbraio laannunciava la sospensione dalle proprie competizioni dei club russi, a causa dello scoppio del conflitto contro l’Ucraina. Una decisione sottoposta a dure polemiche, considerata l’assenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

..., come ha annunciato il CSKA Mosca sui propri canali ufficiali: 'Il nostro club, insieme ad altri tre del massimo campionato - Zenit San Pietroburgo, Dinamo Mosca e Sochi - ha presentato...La replica dell'Ecuador: 'Noi qualificati legittimamente' leggi anche Russia ritiraal: niente Mondiali La Fifa ha confermato di aver ricevuto la denuncia del Cile nella giornata di ...Lo Zenit Football Club è sostenuto in questa azione dall’FC Dynamo Moscow, dall’FC Sochi e dal PFC CSKA Moscow nell’appellarsi contro la decisione della UEFA, e chiede rispettosamente che questo ...I top quattro club del campionato russo hanno dichiarato venerdì di aver presentato ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport contro l’Uefa per l’esclusione dalle competizioni europee della prossima st ...