Pnrr, Draghi: "Avanti rapidi con le riforme per non perdere i fondi". Il premier al forum Verso il Sud promosso da Mara Carfagna (Di venerdì 13 maggio 2022) "La struttura del Pnrr prevede che lo stanziamento di finanziamenti sia vincolato al rispetto delle scadenze, al raggiungimento di precisi obiettivi. Dobbiamo procedere rapidamente con l'agenda di riforme concordata con l'Unione europea, per non perdere l'accesso ai finanziamenti e superare le fragilità strutturali che hanno rallentato la crescita dell'Italia e del Sud". Lo ha detto il premier Mario Draghi a "Verso sud", il forum promosso dalla ministra Carfagna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

