Peaky Blinders 6, il trailer conferma la data di uscita: Shelby è pronto a tornare (Di venerdì 13 maggio 2022) Thomas Shelby sta per tornare con la stagione finale di Peaky Blinders: ad assicurarlo l’ultimo trailer, diffuso di recente. La stagione finale è prossima al debutto su Netflix e chiuderà le vicende della famiglia di gangster: ecco dunque cosa aspettarsi dai nuovi episodi. Tutto pronto per la sesta stagione di Peaky Blinders. La serie targata BBC, che nel Regno Unito ha già fatto il suo debutto con il primo episodio, ha conseguito un nuovo record, superando la cifra di 3.8 milioni di telespettatori. Un dato che punta l’accento sull’hype relativo alle vicende degli Shelby e di tutti gli altri personaggi ideati da Steven Kinght. Anche in Italia, a tre anni di distanza dalla quinta stagione, l’attesa è finalmente giunta il termine: la ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 13 maggio 2022) Thomassta percon la stagione finale di: ad assicurarlo l’ultimo, diffuso di recente. La stagione finale è prossima al debutto su Netflix e chiuderà le vicende della famiglia di gangster: ecco dunque cosa aspettarsi dai nuovi episodi. Tuttoper la sesta stagione di. La serie targata BBC, che nel Regno Unito ha già fatto il suo debutto con il primo episodio, ha conseguito un nuovo record, superando la cifra di 3.8 milioni di telespettatori. Un dato che punta l’accento sull’hype relativo alle vicende deglie di tutti gli altri personaggi ideati da Steven Kinght. Anche in Italia, a tre anni di distanza dalla quinta stagione, l’attesa è finalmente giunta il termine: la ...

