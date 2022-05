Pallamano femminile | Finali scudetto 2022 | Salerno vuole il quinto titolo consecutivo Domenica gara-2

(Di venerdì 13 maggio 2022) Win or go home. Si disputerà15 maggio alle ore 18:00 la-2 delledel Campionato di Seriediche verrà confrontarsi a Bressanone Brixen e la Jomi. Una sfida che per le campane può significare nuovamente. Nella prima partita infatti le ragazze capitanate da Pina Napoletano hanno vinto di misura con il risultato di 28-25, un punteggio che lascia presagire unacombattutissima anche in questo secondo giro. Ricordiamo che per questesono in programma soltanto due gare più l’eventuale spareggio. Le detentrici delhanno dunque a disposizione due risultati, la vittoria e il pareggio, per festeggiare per ...

Under 17: Vitetta C., Longhi D., Bonanomi S., Gobbo K., Scupola M., Limonta G., De Souza A., D'Angelo B., Vicenzoni S., Conti N., Riva C., Fusca J. Under 17 Maschile Doppio impegno per il ...Trasferta vittoriosa sabato scorso quella del teamdell' Usd San Camillo Riviera a Cannes contro la locale formazione per 32/31 . Con questo risultato la compagine del capoluogo torna in testa alla classifica con 19 punti a tre giornate dal ... CASALGRANDE. Ambizioni tricolori per la Casalgrande Padana. Le biancorosse hanno infatti vinto il titolo regionale di pallamano femminile Under 17, ottenendo così l'accesso alle finali scudetto di cat ...